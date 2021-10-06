Казань, 6 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Татарии в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали несколько человек по подозрению в хищении денежных средств в размере более 14,6 млн рублей из здания одного из подразделений следственного управления. Как сообщает 6 октября пресс-служба СУ СК по РФ, с подозреваемыми проводятся следственные действия.

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Более подробная информация в интересах следствия не разглашается, уточнили в ведомстве.

В СМИ Татарии появилась информация, что к организации преступления может быть причастен следователь-криминалист. Он имел доступ к служебному сейфу, в котором хранились материалы уголовных дел и денежные средства. Исполнителями кражи, по данным источника «Татар-информ», были четверо жителей Альметьевска, самому младшему из них двадцать лет, самому старшему — тридцать.

Сообщается, что организатора кражи задержали 5 октября около 22:30 на трассе М7. Он пытался покинуть пределы республики, но его остановили сотрудники ГИБДД по РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Казани злоумышленники проникли в здание одного из подразделений следственного управления СКР по РТ и похитили сейф с денежными средствами в сумме более 14,6 млн рублей. Данные средства являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Глава СК России Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

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