Минск, 6 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. От решения властей Польши направить в Белоруссию помощь мигрантам, принятом Варшавой в одностороннем порядке, сквозит пренебрежением к белорусскому суверенитету. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Знаете, подобные заявления — это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей. Более того, в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определённое пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету», — приводит его слова РИА Новости.

Также Глаз отметил, что такого рода заявления «печально слышать» от высокопоставленного представителя польского МИД.

«А гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению», — добавил пресс-секретарь белорусского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Польши приняли решение направить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов и замглавы польского МИД Марчин Пшидач заявил о том, что Варшава направила Минску ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.