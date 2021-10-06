Томск, 6 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Ещё три пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у трёх человек», — говорится в сообщении оперштаба.

За весь период пандемии в Томской области скончался 571 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 44 214 носителей коронавируса, выздоровели 36 920 человек.