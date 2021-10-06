Уфа, 6 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Более 600 человек эвакуировали из торгового центра в Уфе из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Торговый центр

Сообщается, что спасатели Уфы получили информацию о том, что в торговом центре «Экватор» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Спасатели были подняты по повышенному рангу пожара.

Прибыв на место происшествия, они установили, что сигнализация сработала из-за подгорания пищи без последующего горения в помещении, расположенном на цокольном этаже.

Отмечается, что из торгового центра было эвакуировано 640 человек, в том числе 60 детей.

«Угрозы нет, объект полностью обследован. Силам дан отбой», — сообщает пресс-служба.