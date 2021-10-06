Берлин, 6 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил компактвэн BMW 2-Series Active Tourer второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Bmwgroup.com BMW 230e xDrive Active Tourer

Главным конкурентом новой машины станет Mercedes-Benz B-Class.

Новинка имеет большие «ноздри» радиаторной решетки, как у нового купе 4-Series, узкую светодиодную оптику и диски диаметром от 16 до 19 дюймов. За дополнительную плату покупателям будут доступны адаптивные матричные фары.

Габаритные размеры нового поколения 2-Series Active Tourer немного больше, чем у предшественника. Длина автомобиля выросла на 32 мм, до 4386 мм, а ширина увеличилась на 24 мм, до 1824 мм. При этом расстояние между осями колёс составляет 2670 мм.

Под капотом модели «трудится» 1,5-литровый бензиновый турбомотор производительностью 136 «лошадей». До 100 км/ч машина разгоняется за девять секунд.

На европейском авторынке новый автомобиль появится в феврале 2022 года.

Ранее производитель BMW показал в Японии лимитированную версию кроссовера X7 под названием Nishijin Edition. Тираж спецверсии — три экземпляра. Авто окрашено сиреневой краской Ametrine смешанной с частичками алюминия и слюды.

Читайте также: В Бельгии продадут на аукционе редкий родстер BMW Z1