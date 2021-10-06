Вологда, 6 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Вологде сгорел памятник деревянной архитектуры, построенный в 1892 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

Http://cultinfo.ru Дом купца Шахова в Вологде

«Пожар в здании вспыхнул около полуночи, горение локализовали в 00:20, последствия пожара ликвидировали полностью в 05:00. Площадь пожара составила 225 кв. м, деревянный двухэтажный дом сгорел полностью», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Отметим, что последние годы дом Шахова находился в полуразрушенном состоянии. В 2013 году в ходе краудфандинговой кампании удалось собрать средства на консервацию и частичный ремонт здания — установку временной кровли и специальных подпорок-контрфорсов. Много лет за восстановление дома активно выступал один из его жителей — краевед и фотограф Леонид Стариков, ушедший из жизни в октябре 2019 года.

В 1995 году дому был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM,