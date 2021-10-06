Москва, 6 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Мировой энергетический кризис открывает новые возможности для экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал прогноз банка Goldman Sach, эксперты которого полагают, что из-за замедления темпов экономического роста в Китае, вызванного энергетическим кризисом, проблемы ждут всю мировую экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«То, что энергетический кризис оказал определенное влияние на Китай, можно считать уже свершившимся фактом, — сказал Файншмидт. — Однако предсказание Goldman Sachs сводится к тому, что рост экономики КНР вместо 8,2% будет 7,2%. Даже для развивающейся экономики это очень хороший показатель. А если рассматривать китайский контекст, то мы увидим влияние восстановительного роста, который не прерывался в этой стране ни в 2020, ни в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса».

Как подчеркнул эксперт, замедление экономического роста Китая — негативный фактор для мировой экономики, потому что не исключена возможность дальнейшего роста цен на продукцию, в которой есть химический компонент.

«Но в свете энергокризиса я бы отметил новые возможности для нашей страны, — уточнил Файншмидт. — Россия с октября наращивает поставки электроэнергии из Амурской области, а развитие кризиса будет способствовать росту спроса со стороны Китая и на другие энергоресурсы. Это в целом может подстегнуть рост цен на нефть и даст дополнительный толчок к развитию российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, грузооборот в портах Китая в августе 2021 года ускорился, поскольку внешняя торговля страны сохранила свои темпы роста.