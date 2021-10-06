Новосибирск, 6 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области бывший 22-летний сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Мвд.рф Участковый

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств».

По данным следствия, 25 марта 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристегнул мужчину к скамье наручниками без имеющегося на то основания. После чего, явно выходя за пределы своих полномочий, нанёс мужчине удары руками и ногами по голове и туловищу.

Отмечается, что винуобвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным и.о. Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.