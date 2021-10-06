Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после взрыва газа в квартире на востоке города, в результате которого пострадал один человек. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ГУ МЧС, «хлопок» бытового газа произошел утром 6 октября на кухне трехкомнатной квартиры дома 57 по Рябовскому шоссе в Красногвардейском районе. В результате ЧП пострадал один человек из поврежденной квартиры, его передали медикам. Жители соседних квартир эвакуированы. Инцидентом заинтересовались в полиции и прокуратуре города.

«Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту хлопка газа в одном из жилых домов на Рябовском шоссе. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома, а при содержании газового оборудования», — рассказали в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Добавим, что параллельно с прокуратурой начала проверку и полиция города.