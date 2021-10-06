Томск, 6 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 99 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 6 октября в региональном оперативном штабе.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За весь период пандемии в Томской области подтверждено 44 214 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 920 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 49 фамилиями.

Напомним, 5 октября в Томской области выявили 96 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.