Москва, , 12:38 — REGNUM Ввести показатели «пенсионная потребительская корзина» и «пенсионная инфляция» для расчета индексации пенсий предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Предлагаю ввести показатель «пенсионная потребительская корзина», куда войдет набор основных продуктов питания и потребительских товаров, лекарства, коммунальные тарифы, проезд на общественном транспорте. Рост стоимости этой корзины составит «пенсионную инфляцию», которая должна служить ориентиром при индексации пенсий», — сказал Миронов.

Накануне в Минтруде сообщили, что в 2022 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, а средний размер выплаты составит 18,5 тыс. рублей.

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