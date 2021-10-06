Лондон, 6 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Режиссёр Эдгар Райт объяснил, почему он не собирается выпускать продолжение фильма «Зомби по имени Шон» или ещё один подобный комедийный хоррор. Об этом 6 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

«Я не возвращался к комедийным хоррорам, потому что мне казалось, что в «Зомби по имени Шон» я сказал многое из того, что хотел сказать», — заявил Райт. Кинематографист добавил, что иногда люди присылают ему идеи для сиквела и предлагают заняться продюсированием проекта.

«Трудно вернуться к этому, даже в качестве продюсера, — сказал режиссёр, — мне трудно снова охватить ту же область».

Напомним, премьера фильма «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) состоялась 9 апреля 2004 года. Главные роли в картине исполнили Саймон Пегг, Ник Фрост и Кейт Эшфилд.