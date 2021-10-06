Уфа, 6 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать проверку в частных и государственных клиниках региона процедуры выдачи медсправок о противопоказаниях к вакцинации. Об этом он сообщил 6 октября на заседании оперативного штаба республики.

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Сообщается, что данное поручение было дано сотрудникам минздрава Башкирии совместно с правоохранительными органами.

Отмечается, что в регионе продолжают регистрировать рост заболеваемости COVID-19.

«Из позитивных тенденций можно отметить небольшой рост темпов вакцинации. За сутки прививку сделали 12 830 человек. Всего первым компонентом привились 1 308 894 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 199 640 человек», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил проверить все учреждения на соблюдение ограничений.