Москва, , 12:33 — REGNUM Службу занятости в России предложили упразднить из-за ее неэффективности, а функции начисления пособий по безработице передать в МФЦ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Центр занятости © Наталья Диева

«Центры занятости в России чудовищно неэффективны, единственная полезная функция, которую они сейчас реально исполняют, это назначение пособий по безработице. МФЦ справятся с этой задачей гораздо быстрее и без лишней волокиты. Мы попросим Счетную палату проверить целесообразность содержания неэффективного бюрократического аппарата служб занятости», — сказал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, Минтруд должен либо предложить реальную эффективную реформу службы занятости со значительной оптимизацией штата, либо согласиться на ликвидацию этой структуры с передачей в МФЦ части её функций, в частности назначения пособий по безработице.

По подсчетам парламентария, трудоустройство одного безработного может стоить бюджету до 6 млн рублей в год.

«На эти деньги можно 10 лет платить безработному по 50 тыс. рублей в месяц. Оптимизация этих бюрократических структур позволит либо существенно повысить пособия по безработице», — уверен Миронов.

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