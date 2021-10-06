Саратов, 6 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 35 летальных исходов среди носителей коронавируской инфекции. Как сообщает региональный минздрав, общее число жертв COVID-19 на 6 октября составляет 3190 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 17 мужчин и 18 женщин в возрасте от 43 до 87 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 90 703 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 82 357 человек.

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