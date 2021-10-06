Киев, , 12:49 — REGNUM Председатель украинского государственного банка «Укрэксимбанк» Евгений Мецгер временно сложил с себя полномочия из-за расследования его конфликта с журналистами. Его заявление опубликовано 6 октября на сайте банка.

Мецгер отметил, что надеется «снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив в отношении его замечательного коллектива». Поэтому он попросил отстранить его с поста председателя правления на время следственных действий и внутренней проверки.

Ранее украинские СМИ опубликовали аудиозапись, которая указала на конфликт между Мецгером и журналистамипроекта «Схемы», организованного «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Журналисты хотели пообщаться с главой банка, но сотрудники организации фактически применили к ним силу. После инцидента полиция завела уголовное дело.

В заявлении Мецгер назвал возникшую ситуацию недопустимой и заявил, что полностью осознаёт свою ответственность за произошедшее.

«Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания», — отметил он.