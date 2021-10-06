Джакарта, 6 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Пандемия обострила гуманитарные проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который наиболее подвержен стихийным бедствиям, где около 97 млн человек нуждаются в немедленной помощи, сообщает Antara.

futureatlas.com Гуманитарная помощь

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пояснила, что в 34 странах Азиатско-Тихоокеанского региона было зарегистрировано более 58,9 млн случаев заражения коронавирусом, в результате погибли не менее 952 000 человек.

Из-за ограниченного передвижения товаров и людей доступ к поставкам гуманитарной помощи пострадавшим общинам ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, Ретно Марсуди напомнила о важной роли гуманитарного сообщества в разгар ситуации с пандемией, которая все еще охватывает мир.

Подробнее в материале:Глава МИД Индонезии открыла конференцию по гуманитарной помощи