Ньон, Швейцария, 6 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На матч сборных России и Словакии назначена испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Помогать Лаосу будут лайнсмены Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервным рефери назначен Хосе Мунуэра.

Матч в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 состоится 8 октября в Казани.

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