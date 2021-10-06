Коллапс в медицине Еврейской АО: единственный анестезиолог ушёл в отпуск
Биробиджан, 6 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Жители Биробиджана, нуждающиеся в срочных операциях, ждут, когда анестезиолог выйдет из отпуска. В областной больнице Еврейской автономии работает только один специалист, осуществляющий наркоз, написало 6 октября EAOMedia.
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По её словам, отпуск анестезиолога оканчивается 26 октября. У женщины, обратившейся в редакцию СМИ, диагностирован открытый перелом руки, кисть руки отсоединена от лучевой кости и нужна срочная операция.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии уже много раз жаловались на проблемы в системе здравоохранения региона. Люди не могут дозвонится до колл-центров поликлиник, а заболевшие коронавирусом по три недели ждут врача.