Биробиджан, 6 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Жители Биробиджана, нуждающиеся в срочных операциях, ждут, когда анестезиолог выйдет из отпуска. В областной больнице Еврейской автономии работает только один специалист, осуществляющий наркоз, написало 6 октября EAOMedia.

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«Ежедневно дежурный врач правит перелом, ставит руку на место, но результата это никакого не приносит, и на следующий день приходится делать это снова. Нас в палате находится семь человек, которым также необходима операция. И все мы просто лежим и ждем, когда же нас смогут прооперировать. Лежу в больнице с воскресенья, 3 октября. Сегодня уже 6 октября и операция до сих пор не назначена. Я со сломанной рукой испытываю физическую и моральную боль. Очень переживаю, что в ожидании операции неправильно срастется кость и придется ее ломать. Почему нельзя сразу все сделать хорошо, чтобы я не страдала?», — недоумевала жительница Биробиджана Светлана.

По её словам, отпуск анестезиолога оканчивается 26 октября. У женщины, обратившейся в редакцию СМИ, диагностирован открытый перелом руки, кисть руки отсоединена от лучевой кости и нужна срочная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии уже много раз жаловались на проблемы в системе здравоохранения региона. Люди не могут дозвонится до колл-центров поликлиник, а заболевшие коронавирусом по три недели ждут врача.