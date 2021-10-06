Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В одной из квартир Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошел хлопок газовоздушной смеси, медицинская помощь понадобилась одному человеку. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Nao24.ru Нет газа

ЧП произошло 6 октября в 11:33 мск в жилом доме на Рябовском шоссе, 57. Прибывшие на место происшествия спасатели на третьем этаже дома увидели горящую квартиру. Как выяснилось, произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего было нарушено остекление окон.

«Из квартиры эвакуирован один человек, передан бригаде скорой помощи, — уточнили в ведомстве.

В трёхкомнатной отдельной квартире на кухне выгорела обстановка на площади 15 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава. В 12:08 пожар был ликвидирован.

В свою очередь в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ИА REGNUM сообщили, что по факту произошедшего полиция проводит проверку.