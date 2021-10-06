Абакан, 6 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Ещё девять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, умерли пять женщин в возрасте от 51 года до 90 лет и четверо мужчин в возрасте от 58 до 78 лет.

С начала 2021 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали уже 760 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 22 047 носителей коронавируса.