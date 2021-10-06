Красногорск, 6 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. С начала 2021 года почти 25 тыс. гектаров земель ввели в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье. Об этом 6 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

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«Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, из указанной площади порядка 544,9 гектаров сельхозпредприятия засеяли пшеницей в рамках озимого сева. При этом лидерами по вводу земли в сельскохозяйственный оборот в этом году в Подмосковье являются городские округа Лотошино, Ступино и Талдомский.