Пенза, 6 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день коронавирус выявили у 260 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 6 октября в регионе всего зарегистрировали 72 110 случаев заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Выздоровел 58 021 пациент, в том числе за сутки — 72 человека. Скончались за время пандемии 2848 ковид-пациентов, из них 25 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в реанимациях инфекционных госпиталей по состоянию на 5 октября находились 140 пациентов, возраст половины из них менее 50 лет. Кислородную поддержку оказывают свыше 2 тыс. пациентам.

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