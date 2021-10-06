Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 6 октября приняли за основу внесенный губернатором законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Он предусматривает введение выплат петербургским долгожителям к юбилейным датам со дня рождения.

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Согласно документу, гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний юбилей со дня рождения, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в следующих размерах:

в связи с 90-летним юбилеем со дня рождения — в размере 15 000 рублей;

в связи с 95-летним юбилеем со дня рождения — в размере 20 000 рублей;

в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения (далее ежегодно) — в размере 25 000 рублей.

«Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки устанавливается Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

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