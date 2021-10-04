Курск, 10 апреля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в Курской области, сообщил 10 апреля глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрослый и дети находились в машине, когда на неё был сброшен боеприпас, рассказал губернатор.

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Он также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что разделяет с ними горе.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что в результате сброса боеприпаса погиб 37-летний мужчина и две его дочери — шести и десяти лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотников сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки в ДНР. Была опубликована видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Согласно заключению эксперта, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идёт о белом фосфоре (вещество — М-15), который вызывает кашель и может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

5 апреля мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что житель города получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в селе Озеряновка.

Ранее 10 апреля Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. В нескольких домах выбило стёкла, была повреждена ЛЭП и временно нарушено энергоснабжение.