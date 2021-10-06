Игорь Артамонов принял участие в командно-штабных учениях
Липецк, 6 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В городе Грязи 5 октября под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова прошли командно-штабные учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА REGNUM, оценивалась готовность служб к проведению действий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
По легенде учений, после применения противником средств поражения на территории железнодорожной станции произошла утечка химических веществ и нефтепродуктов с последующим возгоранием. На место условного ЧП прибыли спасатели и пожарные. В ходе тренировки спецслужбы отработали оповещение населения сиренами и громкоговорителями, спасение пострадавших из автобуса, тушение резервуаров с нефтепродуктами, передачу пострадавших сотрудникам службы скорой помощи. Был задействован пожарный поезд РЖД. Работали пиротехническая и кинологическая службы.
Учения прошли успешно. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал в них участие, и подчеркнул, что необходимо отрабатывать разные сценарии, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.