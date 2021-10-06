Пермь, 6 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Пермском крае завершено расследование смертельного несчастного случая с гибелью двух человек при обрушении надземного пешеходного перехода, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

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По данным ведомства, у погибшего водителя «Газели» есть несовершеннолетний ребенок. Он, согласно федеральному закону, имеет право на получение единовременной выплаты при страховом случае смерти отца.

«Материалы расследования гибели водителя «Газели» направлены в Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для назначения единовременной страховой выплаты в размере 1 млн рублей», — сказали в инспекции.

Как уже сообщал ИА REGNUM, утром 28 сентября 2021 года на 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург самосвал двигался с поднятым кузовом, которым был снесен надземный пешеходный переход. Конструкция обрушилась на два транспортных средства. Оба водителя погибли.