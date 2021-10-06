Саратов, 6 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Сообщения о пытках над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области проверят следователи областного управления СК РФ. Об этом 6 октября сообщила старший помощник руководителя саратовского управления следственного ведомства Надежда Волошина.

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«По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка», — отметила Волошина.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято соответствующие процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в интернете была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, которые, как утверждает автор записи, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Для проверки достоверности информации в Саратовскую область была направлена группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. Также проверку соблюдения прав осуждённых и их безопасности в учреждениях управления ФСИН по Саратовской области начала Генпрокуратура России.

Шестого октября правозащитники в своём YouTube-канале опубликовали новый ролик с кадрами пыток и издевательств над заключёнными. Всего на кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений осуждённых.