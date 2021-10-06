Челябинск, 6 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Челябинске пятеро участников протестных акций 23 и 31 января выплатят областному главку МВД России более 2,1 млн рублей. Такое решение принял Центральный райсуд города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Информацию журналистам подтвердили в пресс-службе судебной инстанции. Граждан посчитали организаторами протестных акций. Теперь они должны возместить главку расходы на обеспечение работы силовиков в выходные дни. Впрочем, пока у них есть шанс обжаловать данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, акции прошли в поддержку одного из блогеров. Они были несанкционированными. После этого челябинский главк МВД обратился в суд с намерением взыскать деньги с тех граждан, кого признали организаторами митингов.