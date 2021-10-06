Уфа, 6 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил массово проверить ночные клубы, культурно-спортивные учреждения и междугородний общественный транспорт на соблюдение ограничений, введенных в республике для недопущения распространения коронавируса. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Хабиров напомнил, что с 4 октября текущего года посещать муниципальные и государственные театры, концертные залы, музеи, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, дома культуры, массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно лишь имея при себе сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

«Однако не везде на местах ответственно подошли к соблюдению этих мер. Сотрудники контрольного управления главы Башкирии провели выездные проверки учреждений культуры. В Уфе, Мишкинском, Бирском, Благовещенском районах они выявили массу нарушений: отсутствует пропускной режим, посетителей пропускают без проверки установленных указом справок, без термометрии, да и сами сотрудники не соблюдают масочный режим», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

В связи с этим глава региона поручил организовать массовые проверки культурно-спортивных учреждений, ночных клубов и междугородного общественного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 октября в республике за сутки выявили 536 носителей коронавируса.