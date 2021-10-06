Тбилиси, 6 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Задержанный в Грузии 1 октября бывший президент страны Михаил Саакашвили крайне тяжело воспринимает нахождение в тюрьме и это серьезным образом отражается на его психическом здоровье. Об этом 6 октября говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Психическое состояние Михаила Саакашвили до попадания в тюрьму и после радикально отличается. В «Национальном движении» беспокоятся, что их лидер находится в тяжелом состоянии, и требуют незамедлительного освобождения», — говорится в письме главы грузинского правительства.

Также Гарибашвили добавил, что экс-президент Грузии заявил, что он не экс-глава МВД Иване Мерабишвили, и не экс-министр обороны Бачо Ахалая, которые ранее получили длительные сроки заключения, и не сможет долго мириться с тюрьмой.

«Это состояние Саакашвили в команде встретили с тревогой, однако не знают, что делать», — добавляется в письме.

При этом грузинский премьер-министр добавил, что, по его мнению, Саакашвили приехал в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот.

«Самой логичной версией его прибытия мы должны считать то, что Саакашвили в Грузию прибыл не для того, чтобы сесть в тюрьму, а с надеждой на государственный переворот», — уточнил он в своем послании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в любом случае обречены на провал.