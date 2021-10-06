Тверь, 6 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Итоги масштабного Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» подвело Федеральное агентство по туризму. Первое место в номинации «Лучший экскурсовод/гид в 2021 году» заняла Любовь Репина из Тверской области, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Https://тверскаяобласть.рф Любовь Репина

Конкурс проводился в два этапа, причём на региональном уровне в нём приняли участие боле 600 тверских специалистов. Победителей профессионального соревнования назвали в Москве в рамках официального открытия XXIV Международного выставочного проекта PIR Expo-2021. Аттестованный экскурсовод Любовь Репина работает в качестве гида и сопровождающего экскурсионных групп с июня 2001 года. Её любимые направления — Тверь, Старица, Торжок и другие города Верхневолжья.

Диплом победителя и памятную статуэтку гиду вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Любовь Репина также получит денежное поощрение.