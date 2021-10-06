Токио, 6 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda намерен уменьшить объёмы сборки автомобилей на двух автопредприятиях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

(сс) justine ellifrits Логотип Mazda

Данное решение было обусловлено мировым дефицитом микросхем.

В компании пояснили, что 11 октября текущего года концерн отменит работу в ночные смены на двух авиазаводах в западной части Японии на 10 рабочих дней.

Стоит отметить, что в 2021 году японская компания три раза приостанавливала сборку своих автомобилей на японских производственных площадках из-за сбоев с поставками микросхем. Их не хватало в июле и августе нынешнего года.

Ожидается, что за текущий финансовый год (дата окончания — 31 марта 2022 года) Mazda выпустит на 100 тыс. легковых машин меньше запланированного объёма.

Напомним, компания Mazda готовит премьеру модернизированного кроссовера CX-5. Дебют новинки пройдет 30 октября нынешнего года в Японии. На авторынке кроссовер появится в начале 2022 года.

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