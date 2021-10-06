Москва, 6 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. На территории западной Камчатки нужно произвести доразведку газовых месторождений. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Donpage Камчатка

«Я вот сильно мучаю присутствующее здесь министерство природных ресурсов на тему доразведки газовых месторождений в западной Камчатке. Потому что когда эти лицензии брались, они брались с учётом обеспечения Камчатки газом. Сейчас наши уважаемые недропользователи говорят, что газа там недостаточно», — заявил Трутнев.

«Мы ещё будем все варианты анализировать, но времени мало, решения надо принимать быстро», — указал он.