Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Псковская область занимает пятое место в стране по уровню заболеваемости COVID-19, из расчета по численности населения. Об этом тревожном факте 6 октября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Максим Быков Псков

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«Ситуация крайне тревожная», — отметил губернатор на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 51 578 псковичей, из них 203 человека — за минувшие сутки. Выздоровели 43 832 из числа ранее инфицированных, в том числе 210 человек были выписаны за прошедшие сутки.

От COVID-19 скончались 805 жителей Псковской области, в том числе шесть летальных случаев были зарегистрированы за минувший день.