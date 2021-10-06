Казань, 6 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки привились против новой коронавирусной инфекции более 2 тыс. жителей. Об этом 6 октября сообщает республиканский минздрав.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса. Татария

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Всего на сегодняшний день вакцинированы 1 млн 94 тыс. 215 человек, в том числе за сутки — 2128. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 957 984 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии по состоянию на 6 октября зарегистрировали 27 474 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 455 пациентов.

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