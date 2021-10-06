Индже, Южная Корея, 6 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали ещё один случай заражения вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме в уезде Индже провинции Канвондо, где выращивают 550 голов.

Известно, что это не первый случай заражения вирусом африканской чумы свиней в уезде Индже. В августе на одной из ферм уезда уничтожили около 1700 голов свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.