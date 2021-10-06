Кемерово, 6 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области работникам скорой помощи предоставлен доступ к электронным медицинским картам жителей — для того, чтобы по пути на вызов можно было заранее ознакомиться с анамнезом пациента и для экономии времени при оказании им медицинской помощи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Кузбасса Врачиам скорой помощи Кузбасса выдали планшеты с доступом к электронным медкартам пациентов

«Для этих целей медики получили планшетные компьютеры со специальной компьютерной программой, которые подключены к единой системе диспетчеризации и мониторинга санитарного автотранспорта Кузбасса, — прокомментировал заместитель директора по информационным технологиям Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра Евгений Березин. — Врачам скорой помощи теперь доступна информация о лекарственной непереносимости, аллергостатyсах, хронических диагнозах и препаратах, принимаемых пациентом».

Уточняется, что всего приобретено около 288 планшетов для оснащения бригад скорой медицинской помощи. Для этого из регионального бюджета выделено 4,7 млн рублей