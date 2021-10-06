Петрозаводск, 6 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Депутаты Карельского Заксобрания большинством голосов переизбрали на пост председателя Элиссана Шандаловича (ЕР). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Http://karelia-zs.ru/ Элиссан Шандалович

На пост спикера претендовали двое — Элиссан Шандалович и Сергей Андруневич (КПРФ). ЗаШандаловича проголосовали 24 депутата, за Андруневича — семь.

Кроме того, депутаты избрали вице-спикеров — им стали единороссы Илья Раковской и Ольга Шмаеник.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатором от Карелии избран Игорь Зубарев, занимающий этот пост с 2016 года.