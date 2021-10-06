В Якутске снесут магазин за нелегальную торговлю алкоголем
Якутск, 6 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Якутске магазин «Флагман» торговал алкогольной продукцией, не имея разрешения на этот вид деятельности. Управа Губинского округа города расторгла договор с владельцем торговой точки и предписала снести здание магазина, написало News.Ykt.ru.
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Она отметила, что решение о сносе здания магазина, нарушавшего закон, в Якутске принимается впервые. Причиной столь сурового наказания стало то, что нелегальные продажи алкоголя выявлялись в этой торговой точке неоднократно, но там не прекращали продавать спиртное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Якутии Виктор Фёдоров констатировал, что запрет продажи алкоголя с 20:00 до 14:00 не работает: в рейтинге трезвости Якутия опускается всё ниже.