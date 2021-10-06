Якутск, 6 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Якутске магазин «Флагман» торговал алкогольной продукцией, не имея разрешения на этот вид деятельности. Управа Губинского округа города расторгла договор с владельцем торговой точки и предписала снести здание магазина, написало News.Ykt.ru.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Нелегальный алкоголь

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«Мы расторгли договор с предпринимателем Еленой Бабичевой, хозяйкой этой торговой точки. В магазине были выявлены многочисленные нарушения, в первую очередь связанные с нелегальной продажей алкоголя. У владельца не было разрешения на данный вид деятельности. Кроме этого, буквально все в округе знают, что после восьми вечера и на протяжении всей ночи во «Флагмане» можно свободно купить пиво», — сказала глава управы Гулжан Огонерова.

Она отметила, что решение о сносе здания магазина, нарушавшего закон, в Якутске принимается впервые. Причиной столь сурового наказания стало то, что нелегальные продажи алкоголя выявлялись в этой торговой точке неоднократно, но там не прекращали продавать спиртное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Якутии Виктор Фёдоров констатировал, что запрет продажи алкоголя с 20:00 до 14:00 не работает: в рейтинге трезвости Якутия опускается всё ниже.