Калуга, 6 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 131 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 октября. Днём ранее, 5 октября, в регионе было зарегистрировано 129 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 964 человек, 46 434 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 737 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.