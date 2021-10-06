Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В феврале 2022 года на Петербургском тракторном заводе (ПТЗ) стартует серийная сборка первых тракторов с автопилотом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kirovets-ptz.com «Кировец» К-7М

Отмечается, что данные трактора станут первыми в России, оснащенными заводской системой автономного управления на основе искусственного интеллекта (ИИ).

За базу для новинки был взят трактор «Кировец» К-7М и отечественная система автопилотирования Conginive Pilot.

Тестирование техники планируется завершить к концу октября нынешнего года. После этого первые клиенты получат опытные образцы «умных» машин (всего 10−20 экземпляров). И только после этого серийная версия «Кировца» К-7М с системой автопилотирования поступит на рынок.

Трактор будет иметь специальные датчики. На основе их данных трактор будет проводить комплексный анализ состояния почвы и культур. Трактор также будет передавать в мессенджеры собственников машин отчеты о ходе выполнения работы.

Ранее литовская компания по производству органических продуктов питания Auga представила первый в мире трактор с гибридным мотором, который работает на биометане и электричестве. Тракторы могут работать на биометане всего 2 — 4 часа.

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