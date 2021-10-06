Москва, 6 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глобальное потепление уже приводит к деградации вечной мерзлоты в Арктике. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Арктика

«Про глобальное потепление, вы знаете, у учёных много мнений на этот счёт. Многие доказывают, что это циклические колебания, что всё изменится, многие говорят об антропогенном вмешательстве. Но совершенно очевидно одно: что Арктика теплеет, площадь льдов в целом уменьшается», — заявил Юрий Трутнев.

По его словам, это приводит к деградации вечной мерзлоты, с учётом которой построена вся транспортная инфраструктура, инженерная, дома.

«Что будет сделано? Сейчас Минвостокразвития совместно с Минприроды готовит план адаптации к изменению климата, главной задачей которого является мониторинг климатических изменений и выработка рекомендаций как для строительства новых сооружений в изменяющихся условиях, так и для сохранения уже существующих», — отметил он.