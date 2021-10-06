Минск, 6 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Россия поддержала Белоруссию на фоне санкций, введённых Западом против Минска в сфере авиаперевозок. Белорусская сторона благодарна за это, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 6 октября на встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Government.ru Роман Головченко

Головченко выразил России благодарность и за моральную поддержку, и за конкретные действия, в том числе при обсуждении сложившейся ситуации в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Для нашей стороны это очень важно с учетом международного давления, которое несправедливо оказывается на Республику Беларусь», — приводит слова белорусского премьера его пресс-служба.

По его словам, против Минска ввели «аномальные» ограничения в области авиации, которые противоречат всем нормам международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ограничили воздушное сообщение с Белоруссией после инцидента 23 мая 2021 года. Тогда в Минске совершил экстренную посадку самолёт компании Ryanair, на борту которого был один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Роман Протасевич. Протасевича после посадки задержали правоохранители.

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