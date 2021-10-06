Казань, 6 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 6 октября зарегистрировали 27 474 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 73 — за прошедшие сутки. Все новые случаи заражения произошли контактым путем, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 23 455 ковид-пациентов, скончались 770 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 58 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Госпитализировали за прошлый день 36 человек, 37 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 26 носителей вируса, 17 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России антипрививочников больше всего среди людей 35−44 лет — однозначно против прививки даже импортной вакциной 71% граждан. Тех, кого появление иностранной вакцины может подтолкнуть к вакцинации, больше мужчин, чем женщин — 17% против 9%.

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