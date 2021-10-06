Хабаровск, 6 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Из Якутии в Хабаровск привезли белого медведя по кличке Алмаз — теперь он будет жить в местном зоосаде «Приамурский». Пока посетителей не допускают к новому питомцу — он находится на 30-дневном карантине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Эрлинг Белый медведь

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В зоосаде готовились к приезду Алмаза — заменили системы фильтрации воды, провели текущий ремонт чаши большого бассейна и косметический ремонт большого вольера, дезинфекцию всех поверхностей, а также кормушек и поилок после ремонта.

«Сейчас медведь находится на карантине, его состояние после транспортировки ветеринарным врачом оценивается, как удовлетворительное. После того, как медведя выпустили в вольер, он быстро обнюхал территорию и сразу же «принял ванну с дороги». Как только Алмаз привыкнет к новым условиям, и его здоровью ничего не будет угрожать, мы обязательно представим его посетителям зоосада», — рассказала и. о. директора зоосада Валентина Проценко.

В зоопарке Якутии мишка жил вместе с матерью до 1 года и 9 месяцев. В природе медведица находится с малышами до 1,5 лет и все это время их кормит. С мая 2020 года Алмаз начал получать в рацион подкормку в виде мяса и рыбы, поэтому на сегодняшний день он самостоятелен, полноценно питается и обходится без материнского контроля.

Всего в хабаровском зоосаде живут 135 различных зверей и птиц. Среди них краснокнижные белогрудые орланы, бурые медведи, рыси, волки, обезьяны, тигры и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории заказника в Ордынском районе Новосибирской области выпустили в природу зайцев-беляков, рождённых в зоопарке.