Пермь, 6 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Студент, устроивший стрельбу на территории пермского университета, пришел в себя. Его готовят к переводу из отделения реанимации в обычную палату. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Стрелок получает лечение в Пермской краевой больнице. По данным информресурса, Тимур Б. идет на поправку. Он может говорить, а речь пациента — внятная.

Как уже сообщало ИА REGNUM, студент государственного национального исследовательского университета был ранен при оказании сопротивления сотруднику полиции. Первокурснику ампутировали часть ноги.

Напомним, 20 сентября парень учинил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек. Среди раненных и травмированных 47 человек. Возбуждено уголовное дело.