Бангалор, Индия, 6 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Высший суд индийского штата Карнатака принял решение, согласно которому потоковый сервис Netflix должен удалить со своего сайта первый эпизод сериала Crime Stories: India Detectives. Об этом 6 октября сообщает портал We Got This Covered.

(сс) Stock Catalog Netflix

Причина, по которой суд принял такое решение, заключается в том, что идут судебные процессы, в рамках которых будет установлена виновность «героя» эпизода — Шридхара Хао. В первой серии «Индийского детектива» присутствуют кадры, сделанные полицией, в которых стражи порядка делают «унижающее заявление» в отношении подозреваемого.

Суд обратил внимание, что контент сериала ставит под угрозу справедливость судебного разбирательства и нарушает права Хао. Netflix должен удалить эпизод со своего сайта до 21 октября 2021 года.

Для справки: премьера сериала Crime Stories: India Detectives состоялась на сайте Netflix 22 сентября 2021 года. Это документальное шоу в жанре true crime (авторы подобных сериалов исследуют реальные преступления).