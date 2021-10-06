Москва, 6 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В России идея акцизного налогообложения сахаросодержащих безалкогольных напитков оказалась в числе основных предложенных направлений налоговой политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Громов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ хочет ввести акцизы на калорийные безалкогольные газированные напитки.

Xaluan.com Сладкие напитки

«Идея акцизного налогообложения сахаросодержащих безалкогольных напитков не является революционной. Поэтому неудивительно, что ее стали воспринимать более серьезно, и она оказалась в числе основных предложенных направлений налоговой политики, — сказал Громов. — Не стоит забывать, что идея принадлежит Минздраву РФ, в задачи которого входит поддержка здорового образа жизни населения. Ее планируется решать в том числе за счет снижения избыточного потребления сахара, чему и должно способствовать введение нового акциза. Его функция заключается в фискальной корректировке избыточного потребления для сокращения потенциальных негативных последствий».

В связи с этим Громов подчеркнул, что многие европейские страны используют налог на газировку в качестве меры, на которую опирается здравоохранение.

«К их числу относятся, например, Великобритания, Португалия и Франция», — сказал Громов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что введение акцизов на сладкие напитки — это общемировой тренд и такие налоги РФ нужны.