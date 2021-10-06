В РФ стали серьезнее относиться к акцизам на сладкую газировку – эксперт
Москва, 6 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В России идея акцизного налогообложения сахаросодержащих безалкогольных напитков оказалась в числе основных предложенных направлений налоговой политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Громов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ хочет ввести акцизы на калорийные безалкогольные газированные напитки.
«Идея акцизного налогообложения сахаросодержащих безалкогольных напитков не является революционной. Поэтому неудивительно, что ее стали воспринимать более серьезно, и она оказалась в числе основных предложенных направлений налоговой политики, — сказал Громов. — Не стоит забывать, что идея принадлежит Минздраву РФ, в задачи которого входит поддержка здорового образа жизни населения. Ее планируется решать в том числе за счет снижения избыточного потребления сахара, чему и должно способствовать введение нового акциза. Его функция заключается в фискальной корректировке избыточного потребления для сокращения потенциальных негативных последствий».
В связи с этим Громов подчеркнул, что многие европейские страны используют налог на газировку в качестве меры, на которую опирается здравоохранение.
«К их числу относятся, например, Великобритания, Португалия и Франция», — сказал Громов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что введение акцизов на сладкие напитки — это общемировой тренд и такие налоги РФ нужны.