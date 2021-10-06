Москва, 6 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 929 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 212 625.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 25 133 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 662 560.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 778 960 человек, 19 841 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 895 пациентов, что также на тот момент стало рекордным числом.